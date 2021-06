Os centros de vacinação da cidade de Lisboa vão ter horário alargado a partir da próxima segunda-feira, com vista a poder aumentar o número de doses administradas por semana para cerca de 65 mil.

Na próxima semana, o alargamento será de apenas uma hora (de 9 para 10 horas diárias), mas, na primeira semana de julho, os centros começarão a funcionar 14 horas por dia: das 8:00 às 22:00. Mesmo ao sábado e ao domingo.

O objetivo, segundo o mesmo comunicado, é chegar às 65 mil doses administradas por semana.

Estes horários vão afetar os sete centros do género operacionalizados pela Câmara de Lisboa, nos quais já foram administradas mais de 320 mil vacinas.

Será ainda reaberto o centro de vacinação do estádio universitário, "que será operado pelas Forças Armadas".

A autarquia promete ainda agilizar "um processo especial de vacinação para as comunidades migrantes".

"Com mais de 12.000 migrantes a aguardar atribuição de número de utente do SNS, a CML reforçará as equipas do SNS para atender a esta necessidade e, por esta via, concretizar a elegibilidade desta população para o processo de vacinação."