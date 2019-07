Um homem que circulava a pé no túnel do Arco da Calheta, na via rápida, foi atropelado, esta quarta-feira, e morreu no local, confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Jacinto Serrão.

A vítima mortal tinha 41 anos de idade e tinha regressado recentemente da Venezuela.

Apesar dos esforços da equipa médica de intervenção rápida (EMIR), o homem não conseguiu resistir aos ferimentos.