Um jovem 23 anos morreu, nesta sexta-feira, na sequência de uma colisão do motociclo que conduzia com um veículo ligeiro em Loures, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 21:00 na localidade de Unhos, concelho de Loures, distrito de Lisboa.

O óbito do jovem que seguia no motociclo foi declarado no local, acrescentou a mesma fonte.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, que seguia no automóvel e que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Sacavém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria e ainda a PSP, que tomou conta da ocorrência.