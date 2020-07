Jorge Jesus está de regresso ao Benfica, apurou a TVI. O acordo terá sido assinado esta madrugada, por volta das 04:30, e será válido por três épocas.

O técnico ainda não rescindiu com o Flamengo, mas está já confirmado para a próxima época no clube encarnado, com um salário de três milhões de euros.

O Benfica tem um emissário no Rio de Janeiro, mas o entendimento ficou fechado diretamente entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira, que se colocaram em contacto e acertaram os detalhes que estavam a atrasar o tal acordo total.

A TVI sabe que Luís Filipe Vieira terá cedido às exigências de Jorge Jesus, nomeadamente em relação à equipa técnica do treinador, que o vai acompanhar.

Nesta altura, falta apenas pagar a rescisão de contrato com o Flamengo, que implicará um pagamento de cerca de dois milhões de euros.

Os responsáveis do Flamengo tiveram conhecimento do acordo de Jorge Jesus com o Benfica pela TVI.

Nos próximos dias, Jorge Jesus deve viajar definitivamente para Portugal.

Jorge Jesus esteve no comando técnico do Benfica entre 2009 e 2015.

Em 2015, trocou o clube encarnado pelo Sporting, onde venceu a Supertaça e a Taça da Liga.

Após a saída do Sporting, em 2018, Jorge Jesus esteve uma época na Arábia Saudita.

O técnico assinou pelo Flamengo há um ano e um mês.