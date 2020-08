Nas últimas 24 horas, Portugal contabiliza mais um óbito e 132 novos casos de covid-19, informa o boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira. No total, o país regista 54.234 casos de covid-19 e 1779 mortes.

O relatório de situação dá ainda conta de mais 103 doentes recuperados, 39.800 no total. Dos novos casos, 66 são em Lisboa e Vale do Tejo, 41 no Norte, seis na região Centro, 13 no Alentejo e cinco no Algarve. O único óbito registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.