As autoridades fizeram, esta terça-feira, um ponto de situação do incêndio que deflagrou em Castro Marim, confirmando que a A22 foi reaberta trânsito nos dois sentidos. O incêndio florestal que deflagrou na segunda-feira em Castro Marim afetou já uma área de cerca de 9.000 hectares, depois de registar uma “taxa de expansão de 650 hectares por hora”, disse hoje o comandante das operações de socorro.

O comandante distrital da Proteção Civil, Richard Marques confirmou ainda que 81 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações, em 12 localidades diferentes.

O comandante referiu que, apesar das difíceis condições meteorológicas, foi possível durante a noite “executar o plano estratégico de ação” e que na manhã de hoje está a ser consolidado o grande objetivo de “sustentar a capacidade de travar” a progressão das chamas.

Apesar dos danos materiais, com casas e culturas atingidas, numa contabilização ainda por fazer, apenas um bombeiro ficou ferido, sem gravidade.

As autoridades falam numa operação de combate às chamas que "correu melhor do que o expectável", mesmo com condições meteorológicas "muito adversas". Richard Marques admite que as chamas podem vir a atingir uma área total de 20 mil hectares.

Durante o briefing, a Proteção Civil destacou também a "rotação do vento", que chegou a fazer com que este incêndio tivesse a consumir 650 hectares por hora.

O incêndio deflagrou à 01h05 de segunda-feira e chegou a ser dado como dominado pelas 10h20, mas o "quadro meteorológico severo", com altas temperaturas e vento, estiveram na origem de uma "reativação muito forte, em pleno período crítico do dia, junto à cabeça/flanco direito do incêndio original, e este ficou rapidamente fora da capacidade de extinção", explicou o comandante operacional regional de Faro, Richard Marques.

O fogo obrigou na segunda-feira a cortar a A22 entre os nós de Castro Marim e Altura, assim como a Estrada Nacional 125, entre Conceição de Tavira e Vila Nova de Cacela.

A EN 125 foi entretanto reaberta, às 22h37, continuando no entanto com circulação "condicionada", devido à passagem dos meios de combate ao fogo, segundo o comando regional do Algarve, mantendo-se a A22 encerrada.