Um despiste de um carro fez dois mortos na A42, em Paços de Ferreira, na tarde deste domingo. As vítimas mortais são uma mulher e um agente da GNR do Porto. O acidente ocorreu enquanto uma patrulha da GNR estava a assistir outro acidente na via, no quilómetro 7,8.

Ao que a TVI apurou, dois militares da GNR estavam fora do carro a tomar conta da ocorrência de um despiste que fez dois feridos ligeiros. Enquanto estavam fora do carro, uma segunda viatura despistou-se, acabando por atropelar mortalmente um dos agentes da GNR no local.

Uma ocupante do veículo que se despistou também acabou por morrer no local.

Do segundo acidente resultou pelo menos um ferido ligeiro, mas as informações das autoridades apontam para uma situação bastante sensível, que ainda poderá sofrer alterações.