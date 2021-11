Subiu para 15 o número de médicos infetados com covid-19 após participação no Congresso Nacional de Pneumologia, em Albufeira, no Algarve, que terminou no sábado.

Inicialmente foram registados doze casos positivos, mas a TVI sabe que, nas últimas horas, foram identificados mais três.

O primeiro caso foi conhecido no domingo, sendo que este é também o único que apresenta sintomas ligeiros, como febre. Os restantes estão todos assintomáticos.

Entre os médicos presentes no congresso estavam o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, e o pneumologista Filipe Froes, coordenador do gabinete crise da Ordem dos Médicos, tendo ambos testado negativo.