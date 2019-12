Um acidente envolvendo dois veículos no Marco de Canaveses provocou esta terça-feira três feridos, dois dos quais com gravidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta ocorreu pelas 17:15, apontando para um embate frontal entre duas viaturas ligeiras na extinta freguesia do Freixo, na EN 211.

Segundo Sérgio Silva, comandante da corporação daquela cidade do distrito do Porto, os dois feridos graves são do sexo masculino e o ferido ligeiro é uma mulher.

As vítimas foram socorridas no local por 12 operacionais, apoiados por três viaturas dos Bombeiros do Marco de Canaveses e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Os feridos foram transportados de ambulância para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel.