Um agravamento excecional das condições de agitação marítima no arquipélago dos Açores está previsto entre hoje e quinta-feira feira, com especial incidência nos grupos ocidental e central, devido à depressão Elsa, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“A agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste com altura significativa que poderá atingir os 10 metros e com o período médio a variar entre os 14 e os 15 segundos. O vento poderá registar velocidades superiores a 75 km/h e rajadas acima de 90 km/h”, refere a AMN em comunicado.

A previsão de agravamento é válida entre as 12:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira.

A AMN e a Marinha reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para um regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

“Recomenda-se à comunidade marítima o planeamento e tomada de medidas de precaução atempadas, que podem passar pela verificação e reforço de amarrações, pela colocação das embarcações a seco em lugar seguro, afastado até das próprias rampas de varagem”, acrescenta.

Os alertas estendem-se também à população, pedindo que se evitem os passeios junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

“Desaconselha-se vivamente a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, frisa.

A Proteção Civil dos Açores recomendou na segunda-feira medidas de autoproteção, como a consolidação de telhados, portas e janelas, durante a passagem da depressão Elsa pela região.