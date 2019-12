Uma explosão de um forno na Siderurgia Nacional em Paio Pires, no Seixal, fez, esta terça-feira, um ferido ligeiro, confirmou o CDOS de Setúbal à TVI24.

O alerta foi dado às 8:35 e a situação já está resolvida.

De acordo com fonte do CDOS, "desconhece-se o motivo da explosão que atingiu o trabalhador que ia a passar no local". O ferido já foi transportada ao hospital Garcia de Orta.

No local estiveram nove operacionais apoiados por três veículos dos Bombeiros do Seixal e da GNR.