A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quinta-feira em conferência de imprensa que o primeiro lote de vacinas contra a covid-19 a chegar a Portugal terá 9.750 unidades e será destinado a profissionais de saúde, que as receberão ainda em dezembro. Só em janeiro chegarão as restantes 300 mil doses, que serão distribuídas conforme as "prioridades clínicas definidas".

Marta Temido confirmou que a vacinação em Portugal irá iniciar-se entre 27 a 29 de dezembro, em linha com os restantes países europeus, após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação. E declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado, pelo que as primeiras doses de vacina contra a covid-19 poderão chegar a Portugal logo no dia 26.

A ministra da Saúde referiu ainda que Portugal vai receber da Pfizer menos doses do que inicialmente previsto, "na medida em que a companhia alterou as suas possibilidades de distribuição para todos os países europeus".

Aquilo que vinha sendo trabalhado e planeado no sentido de termos em todos os países da União Europeia um alinhamento na data da entrega de vacinas está agora em condições de poder ser materializado", disse Marta Temido. Já esta quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, anunciou que o processo de vacinação nos 27 estados-membros da União Europeia irá começar a 27, 28 e 29 de dezembro.

Ursula Von der Leyen confirmou a data à Reuters depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter antecipado a reunião para uma semana mais cedo que o previsto, a 21 de dezembro, de forma a tomar uma decisão sobre a vacina da Pfizer.