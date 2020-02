O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida informou esta terça-feira que emitiu "pareceres desfavoráveis" aos projetos de lei que despenalizam a eutanásia do Bloco de Esquerda, Partido Socialista, PAN e PEV, por entender que as iniciativas "não constituem uma resposta eticamente aceitável para a salvaguarda dos direitos de todos/as e das decisões de cada um em final da vida, não considerando nem valorizando os diferentes princípios, direitos e interesses em presença, que devem ser protegidos e reafirmados".

Os projetos de lei vão ser discutidos na próxima quinta-feira no parlamento.

Em comunicado,o Conselho de Ética ressalva que o parecer emitido "não deve ser entendido com um parecer sobre a eutanásia e o suicídio com ajuda, tal como estes conceitos são no geral entendidos. O conteúdo dos projetos de lei motivou a análise étioca e a emissão da consequente opinião".

Os pareceres que chumbam as propostas de lei foram aprovados "por uma maioria de dezassete votos".