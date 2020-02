A leitura da sentença de Rosa Grilo, acusada do homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, foi esta terça-feira marcada para o dia 3 de março, no Tribunal de Loures, às 15:45.

A defesa pediu ao tribunal a exumação do cadáver do triatleta, para que se pudesse fazer novos testes periciais para aferir a causa da morte de Luís Grilo. Uma vez que a defesa alega que a vítima também sofreu um golpe acabou por lhe tirar a vida.

Todos os requerimentos feitos esta tarde pela defesa de Rosa Grilo foram negados pela presidente do coletivo de juízes. Nomeadamente os que dizem respeito ao consultor forense contratado pela defesa de Rosa Grilo que, na sexta-feira, alegou ter encontrado um segundo projétil na casa da Rosa Grilo.

Houve também o requerimento para ouvir pela segunda vez o médico que realizou o relatório da autópsia do atleta. Pedido esse que também foi negado, uma vez que o médico já foi ouvido.

À TVI, a defesa de Rosa Grilo afirmou que a descoberta do segundo projétil será julgado num processo à parte.