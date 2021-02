Os atestados de incapacidade vão passar a ser automáticos, deixando assim de ser necessária uma consulta presencial para a validação do regime.

De acordo com o Jornal de Notícias, estes documentos passarão a ser emitidos por via informática. A medida aplica-se a doentes oncológicos, invisuais ou pessoas com dificuldades de mobilidade.

Em decreto-lei o Governo prevê ainda o aumento do número de juntas médicas, que vão passar de 78 para 104.