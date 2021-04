A GNR encerrou uma festa ilegal com 12 pessoas, no sábado, em Brejos de Azeitão, Setúbal.

O grupo foi denunciado na sequência de várias queixas de ruído.

Os militares apuraram, ainda, que a casa onde decorria a festa tinha sido arrendada "com a finalidade de convívio", sendo que os presentes não pertenciam ao mesmo agregado familiar.

Na sequência de várias denúncias de ruído, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e depararam-se com uma festa ilegal. No decorrer das diligências policiais, foi possível identificar 12 pessoas que tinham alugado uma habitação com a finalidade de convívio. Os indivíduos, que não pertenciam ao mesmo agregado familiar, foram identificados, resultando na elaboração de 12 autos de contraordenação por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário", descreve a GNR, em comunicado divulgado neste domingo.