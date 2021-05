A Polícia Judiciária (PJ) está esta terça-feira a efetuar buscas na Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, no âmbito de três processos de contratação pública, confirmou à agência Lusa fonte oficial do município.

A mesma fonte adiantou que os contratos envolvem dois prestadores de serviços, uma empresa e um particular, e uma associação.