Um médico de 68 anos morreu esta quinta-feira com Covid-19, no Hospital de S. José, em Lisboa. A informação foi confirmada à TVI pelo presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha.

É o primeiro caso de um médico a morrer da doença provocada pelo coronavírus em Portugal.

Estava internado nos cuidados intensivos do Hospital de São José há 46 dias.

Era médico de família e trabalhava no Hospital Curry Cabral.

Portugal registou esta quinta-feira uma morte e 417 novos casos de Covid-19, segundo o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Dos novos casos, 325 foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, 78% do total. Lisboa e Vale do Tejo tem agora, no total, 15.971 casos.

No total, Portugal tem 38.089 casos de Covid-19 e 1.524 mortes por Covid-19.