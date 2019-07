A Polícia Judiciária de Setúbal deteve dois homens suspeitos de roubo e sequestro de uma mulher de 70 anos, no passado mês de abril, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com a PJ, os dois homens suspeitos, de 33 e 43 anos, no final de abril, "após cuidadosa preparação, surpreenderam, agrediram e manietaram uma mulher, com 70 anos de idade, no momento em que regressava a casa".

Segundo refere a PJ em comunicado, os suspeitos apropriaram-se de elevada quantia em numerário e em joias, deixaram a vítima amarrada e fechada numa dependência da residência e puseram-se em fuga para parte incerta.

Os detidos, que estão indiciados pelos crimes de roubo e sequestro agravados, deverão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.