Duas pessoas ficaram gravemente feridas, esta quinta-feira, após a queda de uma plataforma elevatória, no Viso Sul, concelho de Viseu.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, as duas vítimas graves são do sexo masculino, desconhecendo-se as idades, e foram transportadas para o Hospital de Viseu.

Os dois trabalhadores estariam a trabalhar em cima da plataforma que estaria "a cerca de dez metro de altura".

Uma máquina telecomandada que tem uma plataforma para pintar fachadas dos prédios tombou”, informou fonte do CDOS de Viseu.

O alerta foi dado por volta das 16:22 horas,

No local, estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Municipais, INEM, GNR e Cruz Vermelha.