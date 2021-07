Os agricultores que sofreram prejuízos no âmbito do incêndio que atingiu no sábado os concelhos de Monchique e de Portimão já podem reportá-los à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), anunciou este domingo o Governo.

De acordo com uma nota do Ministério da Agricultura, a DRAP Algarve “fará o levantamento exaustivo das perdas, de modo a avaliar-se a possibilidade de acionar eventuais apoios”, num fogo que destruiu mais de dois mil hectares.

Para tal, os agricultores afetados podem já reportar os prejuízos através da página de Internet da DRAP Algarve, ou, em alternativa, podem fazê-lo nas instalações da entidade, a partir de segunda-feira.

O incêndio, dado como dominado às 07:15, deflagrou no sábado, na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30 de sábado.

Devido ao vento, o fogo passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde.