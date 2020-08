O revestimento de xisto de uma parede no restaurante do Évora Hotel, em Évora, caiu esta terça-feira sobre as pessoas que se encontravam no local, fazendo quatro feridos, um dos quais em estado grave.

Fonte do CDOS confirmou à TVI24 que todos os feridos foram já transportados para o hospital de Évora. O alerta para o acidente foi dado às 10:22 e foram mobilizados para o hotel nove veículos e 19 operacionais.