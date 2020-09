Baltazar Nunes, investigador auxiliar no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, afirmou esta sexta-feira que Portugal está a viver uma terceira fase de crescimento desde o início do mês de agosto.

O investigador analisou a situação pandémica do país na habitual conferência de imprensa presidida pela ministra da Saúde, Marta Temido, que sublinhou a possibilidade de o número de casos positivos de infeção por Covid-19 aumentar nos próximos dias.

"É previsível um aumento de novos casos nos proximos dias", afirmou Temido, avançando que o objetivo das autoridades de saúde é controlar a doença sem fechar. "Uma maratona e não um sprint".

Na semana em que muitas escolas voltaram a abrir portas e no mesmo dia em que António Costa antecipou uma subida de casos na próxima semana, Marta Temido reforçou que "a vida é muito mais complexa do que fechar ou confinar".