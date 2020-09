A mãe que abandonou um bebé no Cacém entregou-se num hospital.

Segundo o que a TVI apurou, a mulher disse que abandonou o bebé depois de ter sido despejada.

A mulher será ouvida em tribunal.

O recém-nascido com 21 dias foi abandonado à porta de um Centro Social, no Cacém, na quarta-feira. Não tinha quaisquer sinais de maus tratos e foi deixado com produtos de higiene e leite.

A mãe deixou uma carta emotiva, escrita à mão, com um apelo para cuidarem do bebé.

O Ministério Público abriu um inquérito.

A TVI sabe que a criança já está aos cuidados de uma família de acolhimento.

