A chuva vai continuar de Norte a Sul do país, sendo mais frequente no litoral a norte da serra de Montejunto a partir da tarde, e no Sul até final da manhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há ainda uma pequena descida de temperatura no Norte e Centro, em especial da mínima.

Já no Algarve, é esperada uma pequena subida da temperatura mínima.

Quanto ao vento, vai ser moderado a forte nas terras altas do Minho.