O Lidl está a recolher máquinas de café expresso da marca 'Silvercrest' vendidas em Portugal em junho e julho deste ano devido ao risco de choque elétrico, segundo um alerta da Direção Geral do Consumidor (DGC).

“Na sequência de um defeito de produção, verifica-se um potencial risco de choque elétrico no artigo acima mencionado”, explica o Lidl no alerta publicado há uma semana na página de internet da DGC, precisando ser “urgente” a devolução do artigo para a Kompernaß Handelsgesellschaft e apelando “à não utilização do mesmo”.