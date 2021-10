Mais de 260 infrações foram detetadas e uma pessoa foi detida durante uma “operação especial” da GNR, na Autoestrada 6 (A6) e na Estrada Nacional 4 (EN4), no distrito de Évora, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que a operação, realizada na sexta-feira, permitiu detetar 261 infrações, a maioria rodoviárias, tendo sido detido um condutor por apresentar uma taxa de álcool no sangue equivalente a crime.

Segundo a GNR de Évora, esta “operação especial de prevenção criminal”, que mobilizou um total de 100 militares, visou “a prevenção e o combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária”.

Os militares, precisou a GNR, detetaram quatro infrações por excesso de peso, 88 por excesso de velocidade e instauraram 90 autos de contraordenação ao Código da Estrada, 18 à legislação regulamentar e 47 à legislação complementar.

Foram também levantados dois autos ao imposto sobre veículos (ISV), outros dois ao regime de bens e circulação (RBC), quatro de contraordenação ambiental e seis de consumo de estupefacientes, adiantou.

Na operação, de acordo com a Guarda, foram ainda identificados dois homens, por suspeitas de furto, e apreendidos três macacos hidráulicos para elevação de viaturas, uma máquina de corte de serra e duas baterias.

A operação contou com militares dos Destacamentos Territoriais do Comando Territorial de Évora, do Destacamento de Trânsito, do Destacamento de Intervenção, do Destacamento de Ação Fiscal de Évora, além da colaboração da Brisa, concessionária da A6.