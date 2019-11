A soprano portuguesa Elisabete Matos assumiu a direção artística do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), em Lisboa, sucedendo a Patrick Dickie, anunciou o Ministério da Cultura.

Num comunicado divulgado no dia 2 de setembro, a tutela agradece a Patrick Dickie "o empenho e profissionalismo com que desempenhou as suas funções", sobre as quais o responsável disse, em junho, não ter condições para continuar.

Com uma carreira internacional de mais de 25 anos, a soprano Elisabete Matos tem atuado em destacados palcos mundiais como a Metropolitan Opera House, de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a Deutsche Oper de Berlim, na Alemanha, e o Teatro alla Scala, em Milão, Itália.

É professora-adjunta convidada na Escola Superior de Artes Aplicadas desde 2014 e, desde 2017, diretora artística do Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães.

Em junho, Patrick Dickie anunciou que não tinha condições para "equacionar a continuidade naquelas funções", tendo, na altura, o teatro nacional - tutelado pelo Organismo de Produção Artística (Opart) - explicado que o responsável tinha informado a ministra da Cultura, Graça Fonseca, da sua decisão, tomada por "razões pessoais".