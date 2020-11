Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 5.891 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e mais 79 mortos por covid-19. São dados revelados pelo boletim epidemiológico diário, divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o boletim desta quarta-feira, aumentou o número de doentes em internamento. São agora mais 23, prefazendo um total 3.051 doentes em internamento. Há também mais um doente em cuidados intensivos, num total de 432.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.632 mortes e 236.015 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando atualmente ativos 78.641 casos, mais 1.555 do que na terça-feira.

De acordo com o boletim, 54% dos novos casos situam-se na região Norte, que contabilizou nas últimas 24 horas mais 3.191 infeções, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.637 novos casos.

Boletim Dia 18 Novembro by TVI24 on Scribd