Uma ameaça de bomba por telefone obrigou a evacuar na manhã desta quinta-feira o edifício do Instituto Português da Qualidade, na Caparica.

À TVI24, fonte do Comando Territorial da GNR de Setúbal confirmou que o alerta foi recebido pelas 10:00 e que todos os trabalhadores que estavam no edifício já foram retirados, tendo sido acionados para o local meios do destacamento de Almada e postos limítrofes, bem como equipas especializadas em inativação de explosivos.

Foi ainda estabelecido um perímetro de segurança e realizado um "rastreamento no interior do edifício", indicou a mesma fonte.