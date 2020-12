O Ministério Público (MP) acusou Rui Moreira no caso Selminho e pediu a perda de mandato do atual presidente da Câmara do Porto. A TVI apurou que Rui Moreira já foi notificado, na qualidade de arguido acusado do crime de prevaricação.

O atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é acusado de assinar uma procuração relacionada com uma ação judicial que envolvia a empresa Selminho, da qual o próprio Rui Moreira e familiares próximos eram sócios. O MP considera que Rui Moreira sabia que não estava a agir em conformidade com o cargo público que ocupa quando o fez.

De acordo com o despacho de acusação, a que a TVI teve acesso, Rui Moreira é responsável por vários atos que tinham como única intenção "de beneficiar a empresa de que o próprio arguido, os irmãos e a mãe eram sócios". Rui Moreira é acusado de violar os deveres legalidade, prossecução do interesse público e de imparcialidade "obrigando o municipio aos interesses da Selminho"

MP cita a lei das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos para defender que Rui Moreira pode incorrer na perda de mandato.