O alerta foi dado às 17:17 e foram mobilizados para o local 32 operacionais apoiados por 14 viaturas do INEM, Bombeiros de São Pedro da Cova e Gonfdomar, GNR e um veículo da Câmara Municipal.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incidente fez uma vítima mortal e três feridos graves, que terão sido transportados para o Hospital de São João.

Um jipe com quatro pessoas caputou, este domingo, junto ao rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar.

