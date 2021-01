A Proteção Civil emitiu esta terça-feira um alerta por causa do mau tempo. Diz a entidade que as próximas 48 horas serão marcadas por condições meterológicas adversas, entre as quais deverá estar a ocorrência de chuva, por vezes forte, neve, vento e agitação marítima.

Esta quarta-feira pode ocorrer uma trovoada, sobretudo durante a manhã, e que será acompanhada por uma corrente de oeste, a qual trará precipitação. Este efeito deverá sentir-se durante os próximos dias nas regiões montanhosas do Norte e Centro, em especial junto ao litoral.

É esperado vento forte no litoral e nas terras altas, com as rajadas a poderem chegar até 95 quilómetros por hora e 110 quilómetros por hora, respetivamente.

A partir da próxima noite far-se-à também sentir uma maior agitação marítima.

Está prevista a queda de neve para os distritos da Guarda e de Castelo Branco, com efeito para as zonas acima dos 1.600 metros.