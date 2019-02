O presidente do Sindepor anunciou, esta terça-feira, que vai fazer greve de fome até que se retomem as negociações com os enfermeiros.

"Os enfermeiros não tem medo e sempre anunciaram que iam lutar até ao fim. Eu, enquanto líder de um sindicato e enquanto representante desses trabalhadores, quero dar o exemplo e vou fazer aquilo que ainda não foi feito neste país: vou entrar em greve de fome", anunciou Carlos Ramalho, em conferência de imprensa, em Évora.

Carlos Ramalho garantiu ainda que vai ficar "o tempo que for necessário" em Belém, "à porta do Palácio de Belém, do presidente da República, até que se voltem a reiniciar as negociações e se ouçam as legítimas reivindicações dos enfermeiros e haja uma negociação justa".