A Coimbra Business School vai organizar um curso para preparar melhor os gestores e líderes empresariais a aumentarem a felicidade no local de trabalho e gerirem as emoções nas organizações, foi hoje anunciado.

Uma das maiores lacunas do mundo empresarial é a falta de preocupação com a satisfação dos funcionários. É necessário desenvolver competências para os profissionais se sentirem mais confortáveis no desempenho das suas funções e, com isso, aumentarem a sua produtividade", afirma Pedro Costa, presidente daquele estabelecimento de ensino superior.