Georgina Rodríguez declarou-se a Cristiano Ronaldo para assinalar o Dia do Pai em Portugal.

Através de uma publicação no Instagram, a companheira do português elogiou-o com palavras como "herói", "anjo da guarda" e "o melhor dos homens".

Pela tua força e valentia serás sempre o nosso herói. Por nos protegeres de noite e de dia será o nosso anjo da guarda. Pelos momentos de alegria és o nosso amigo especial. Pelo amor grande que nos dás, pelo exemplo e apoio que dás, serás sempre para nós o mais importante e o melhor dos homens. Amamos-te, Papá", escreveu Georgina, nas redes sociais, acompanhada de uma foto da família.

O jogador da Juventus encontra-se neste momento na Madeira com a família depois de ter deixado Itália, o país europeu mais afetado pela pandemia de coronavírus.

Esta não é a primeira vez que a namorada de Cristiano Ronaldo se declara ao craque português. Em setembro do ano passado, Georgina Rodríguez partilhou um vídeo dos filhos de Cristiano Ronaldo a apoiar o pai, considerando-o ainda "vitorioso, único, imparável, inimitável e irresistível".