Um incêndio deflagrou esta segunda-feira num edifício de escritórios em Paço de Arcos, Oeiras.

Ao que a TVI conseguiu apurar, as chamas ainda estão ativas e encontram-se mais de 70 operacionais no local, apoiados por mais de 20 veículos.

As chamas iniciaram-se no Business Park, na Quinta da Fonte e fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse que "mais meios" estão a caminho do local.

Trata-se de um edifício de "multisserviços", sendo que ainda não é certo se estaria gente no interior.

O alerta foi dado às 16:45 horas.