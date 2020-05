O corpo do jovem que desapareceu há uma semana no mar, na praia da Barra, em Ílhavo, foi encontrado esta terça-feira cerca das 03:30 no canal de mira da ria de Aveiro, informou o comandante da Capitania local.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha, disse que o cadáver apareceu junto ao cais dos pescadores, na Costa Nova.

Segundo o mesmo responsável, o corpo foi encontrado pelo mestre da draga que está a fazer dragagens naquela zona da ria de Aveiro.

O cadáver já foi retirado da água, tendo sido posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.

O jovem com cerca de 20 anos, natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, estava desaparecido desde a passada terça-feira (dia 12).

A vítima estava a passear à beira-mar juntamente com um primo e uma amiga, quando foram arrastados por uma onda. O primo e a amiga foram resgatados com vida por surfistas que se encontravam na zona.

Nesta altura do ano, a praia não tem vigilantes, porque ainda não se iniciou a época balnear.