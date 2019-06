A PSP foi chamada a intervir na noite de terça-feira, no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, onde estavam concentrados entre 50 a 100 pessoas de etnia cigana. "Por não estarem reunidas as condições de segurança", informa um comunicado do Movimento Zero, os elementos que se deslocaram ao local num carro patrulho só intervieram após a chegada de várias equipas de intervenção rápida do Comando Metropolitano do Porto, que acabaram por restabelecer a ordem pública.