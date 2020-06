A GNR apreendeu em Barcelos 25 automóveis furtados, com um valor comercial total de 537 mil euros, e deteve dois homens suspeitos de furto, desmantelamento e recetação, anunciou aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a investigação durava há cerca de um mês, relacionada com furtos, desmantelamento e recetação de veículos, tendo sido dado cumprimento, na quinta-feira, a dois mandados de busca a dois armazéns de venda de peças de automóveis usadas, em Barcelos.

“Os suspeitos foram detidos em flagrante, no decorrer das buscas, no momento em que se encontravam a desmantelar peças de veículos automóveis no interior de um armazém”, acrescenta.