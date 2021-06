As autoridades de saúde administraram mais 121 mil vacinas contra a covid-19 este sábado, elevando o total de inoculações até à data para 7.207 milhões.

Nas últimas 24 horas, mais 84 mil pessoas terminaram o processo de vacinação. São 2.763 milhões plenamente vacinados contra o novo coronavírus em Portugal continental.

Mais 37 mil inoculações foram ainda adicionadas ao total de 4.444 milhões de primeiras doses administradas.

Este sábado, a task-force especializada indicou que na segunda-feira as pessoas com mais de 35 anos vão começar a poder autoagendar a vacinação no portal do Ministério da Saúde.