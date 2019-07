Uma pessoa ficou esta sexta-feira encarcerada num pesado de mercadorias, na sequência do despiste da viatura, em Vila do Conde, obrigando ao corte da Estrada Nacional (EN) 318 nos dois sentidos, informou à Lusa fonte do CDOS do Porto.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta foi dado pelas 15:24 e pelas 16:40 a vítima estava ainda a ser desencarcerada e a circulação ainda não tinha sido retomada.

O camião que sofreu o despiste carregava betão e circulava no troço da Estrada Nacional 318 que passa pela freguesia de Fornelo, em Vila do Conde, acrescentou a mesma fonte.

No local estão 32 operacionais apoiados por nove viaturas, entre os quais os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Trofa e a GNR.