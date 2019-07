Foi detido o suspeito da morte de uma mulher em São Marcos, Sintra, sabe a TVI.

Jovem de 19 anos, sobrinho da vítima, foi detido esta tarde pela PSP de Oeiras na estrada do Cacém, em Barcarena.

O detido, que vivia na mesma habitação, é o principal suspeito de esfaquear a tia até à morte, na quarta-feira.

Estava em parte incerta desde então, tendo sido detido hoje, pelas 17 horas, quando seguia a pé e na posse de duas armas brancas.

A arma do crime já tinha sido recolhida no local do homicídio.

O suspeito vai, agora, ser entregue à Polícia Judiciária.