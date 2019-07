O Ministério da Justiça garantiu hoje que os cidadãos passam atualmente “menos tempo em filas e em deslocações” devido às várias medidas criadas para reforçar o atendimento do cartão do cidadão, como foi o caso da renovação ‘online’.

As várias medidas já resultaram numa descompressão muito significativa do atendimento, permitindo que os cidadãos percam menos tempo em filas e em deslocações”, refere o ministério tutelado por Francisca Van Dunem, em comunicado.

Para reforçar a resposta dos serviços do cartão de cidadão face ao acentuado crescimento da procura nos últimos meses, o Governo criou novas soluções que visam diminuir o tempo de espera dos cidadãos que necessitam de renovar o seu documento de identificação.

O Ministério da Justiça (MJ) indica que, entre essas soluções, está a possibilidade de renovação ‘online’ do cartão do cidadão, que está em funcionamento desde 20 de junho.

Segundo o MJ, no primeiro mês foram realizados mais de 13 mil pedidos de renovação ‘online’.

O MJ refere também que outra medida crida para melhorar o atendimento do cartão de cidadão diz respeito à possibilidade de reutilização dos dados do cidadão existentes no sistema, o que permitiu “a redução para metade do tempo médio de atendimento (cerca de cinco minutos) e o alargamento dos locais onde é possível solicitar a renovação do documento de identificação”.

O MJ precisa que, desde 20 de maio, a renovação do cartão do cidadão pode ser feita não só nos balcões do Instituto dos Registos e do Notariado como também em dezenas de espaços cidadão de Lisboa, Algarve e Porto, “aumentando não só a oferta mas também a proximidade com os cidadãos”.

O Ministério avança que estão atualmente disponíveis 54 Espaços Cidadão, além de ter sido “adicionalmente disponibilizado um serviço de apoio personalizado para renovação online”.