Um surfista e um nadador-salvador em dificuldades no mar da praia da Foz do Lisandro, no concelho de Mafra, foram esta segunda-feira resgatados, informou a Autoridade Marítima.

O nadador-salvador entrou na água para ajudar o surfista a sair de um agueiro, mas acabaram ambos por terem dificuldades em sair do mar, demonstrando sinais de cansaço.

A Estação Salva-Vidas da Ericeira acionou uma mota de água para os resgatar, tendo sido observados pelos bombeiros no local, sem necessidade de serem transportados para receberem assistência hospitalar.