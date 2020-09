As buscas pelo jovem que desapareceu na sexta-feira na praia das Furnas, em Vila do Bispo (Faro), foram interrompidas ao final do dia e serão retomadas no domingo de manhã, anunciou esta sexta-feira a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com uma nota publicada na página na internet da Autoridade Marítima Nacional, as buscas decorreram entre a praia do Zavial e a praia de Cabanas Velhas.

Um homem desapareceu durante a tarde de sexta-feira, na praia das Furnas, em Vila do Bispo (Faro), depois de ter sentido dificuldade no mar e ter sido arrastado para uma zona rochosa, informou a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com um comunicado divulgado na noite de sexta-feira, o jovem, estrangeiro, desapareceu “depois de ter ficado em dificuldades no mar e ter sido arrastado para uma zona rochosa”.

O jovem desaparecido encontrava-se no mar com outro, que “conseguir chegar a terra pelos próprios meios”, acrescenta a nota.

Os homens têm idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos.