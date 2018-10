Uma imagem partilhada no Facebook da Guarda Nacional Republicana (GNR) está a dar que falar esta sexta-feira. A fotografia mostra uma menina a dar um beijo ao avô, militar da GNR, e surge na semana em que um professor universitário causou polémica ao afirmar que "é uma violência" obrigar uma criança a dar beijinhos aos avós.

Em poucos minutos, a publicação partilhada pela GNR na manhã desta sexta-feira gerou milhares de gostos, centenas de comentários e partilhas. Na legenda lê-se: "Bom dia avó! Bom serviço!".

A imagem surge numa semana marcada pelas declarações polémicas de um professor universitário no programa Prós e Contras, da RTP1. Num debate sobre o movimento contra os abusos sexuais #MeTooo, o professor Daniel Cardoso afirmou que obrigar as crianças a dar beijinhos aos avós "é uma violência" no sentido que "obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa, com obrigação coerciva, é uma pequena pedagogia".