Uma explosão numa fábrica de tubos de borracha para a indústria automóvel, na zona industrial de Penso, em Melgaço, distrito de Viana do Castelo, provocou esta segunda-feira um morto e um ferido grave, ambos trabalhadores, disse fonte do INEM.

A vítima mortal trata-se de um homem de 22 anos. Uma mulher de 29 anos sofreu ferimentos graves.

A fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) explicou que a mulher, que "não corre risco de vida, foi transportada ao hospital de São João, no Porto".

O alerta foi dado cerca das 15:08, tendo sido deslocadas para o local duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma estacionada em Melgaço e outra em Valença, a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e uma unidade móvel de intervenção em psicologia de emergência.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que são ainda "desconhecidas as causas da explosão que não originou incêndio".

O alerta ao CDOS foi dado cerca das 15:04.

No total, compareceram ao local 16 operacionais e cinco viaturas, entre elas dos Bombeiros de Melgaço.

De acordo com o CDOS, a explosão foi comunicada à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) de Viana do Castelo.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, disse que a Aflex Portugal-Indústria de Borrachas, instalada na zona industrial de Penso emprega cerca de 100 trabalhadores e "é a maior produtora de tubos de borracha para indústria automóvel do distrito de Viana do Castelo".