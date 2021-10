Portugal acolheu esta terça-feira mais 43 cidadãos afegãos oriundos da Grécia, atingindo o objetivo de receber 100 refugiados ao abrigo do acordo estabelecido com o Estado helénico em 2019, adiantou o Governo em comunicado.

O acolhimento de 40 pessoas beneficiárias de proteção internacional e de três requerentes de proteção internacional “resulta do trabalho e empenho conjunto do Governo português – envolvendo as áreas governativas dos Negócios Estrangeiros, da Presidência do Conselho de Ministros e da Administração Interna – e do Imamat Ismaili/Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, numa colaboração que surge enquadrada no contexto dos vários Acordos de Cooperação que têm vindo a ser assinados entre as duas partes”, lê-se no documento.

Os refugiados são acolhidos ao abrigo do acordo administrativo entre Portugal e Grécia e do projeto-piloto assinado em março de 2019, refere o comunicado conjunto dos gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O Governo assinala que o objetivo agora atingido acontece três anos depois de uma visita do ministro Eduardo Cabrita a um campo de refugiados na Grécia, que deu início ao processo de disponibilidade portuguesa para acolhimento de refugiados vindos do país.