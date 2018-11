Um autocarro incendiou-se, esta segunda-feira de manhã, na EN 115, na zona de Santa Iria de Azóia, tendo depois chocado com duas viaturas ligeiras que circulavam no mesmo sentido. Apesar do aparato, o acidente não fez feridos.

"Houve um incêndio num autocarro de passageiros que circulava na nacional 115, no sentido Santa Iria de Azóia - Vialonga. [O autocarro] Não transportava passageiros, era apenas o condutor", afirmou Rui Fernandes, adjunto dos Bombeiros de Sacavém, à TVI24.

O alerta foi dado às 7:56

O trânsito teve de ser cortado para limpeza da via.